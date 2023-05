"Kaligula" powraca. Najsłynniejszy film dla dorosłych ponownie w kinach

"Kaligula" pojawi się na tegorocznym festiwalu w Cannes. Nie będzie to żaden remake czy też sequel słynnej i kontrowersyjnej produkcji z lat 70. Widzowie zostaną zaproszeni na seans ponownie zmontowanego filmu Tinto Brassa. Producent "Caligula: The Ultimate Cut" chce wprowadzić tytuł do kinowej dystrybucji.