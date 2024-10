Gra w megahicie Netfliksa. Przez lata ukrywała, skąd pochodzi

"Moja mama mieszkała w Warszawie. Przyjechałam do niej po maturze, nie znając polskiego. Jak już zaczęłam coś dukać, i tak natychmiast rozpoznawano mój wschodni akcent. A to były inne czasy. W Polsce było sporo kobiet ze wschodu, ale patrzono na nie mało przychylnie. Starałam się ukryć pochodzenie. Później zmieniłam nawet nazwisko – odcięłam końcówkę – żeby się nie rzucało w oczy. Pracowałam ciężko nad akcentem. Podpowiedziano mi, że aby się go pozbyć, muszę mówić tylko w tym języku. Nawet z mamą przestałam rozmawiać po litewsku czy rosyjsku, żeby aparat mowy pracował tylko w jeden sposób. Po latach, jak już pozbyłam się akcentu, dostałam się do Akademii Teatralnej, później do Teatru Narodowego" - powiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".