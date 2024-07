Grał z Eddiem Murphym. Zdradza, jaki był między ujęciami

- Gdy pierwszy raz spotkałam się z Eddiem próbowałam przełamać lody, byłam przerażona i mówię: "Oglądałam 'Grubego i chudszego' z 98 razy. Chcę o tym z tobą pogadać, a on... "Och, no dobra" - wspomina aktorka, której udało się rozbawić Murphy'ego. - To w jego stylu. Nie jest drażliwy na punkcie swojego filmu. Wielu aktorów o imponującej karierze, jest wyczulonych na te kwestie. Można z nim swobodnie pogadać o wszystkich jego filmach - skomentował Gordon-Levitt.