"Gray Man". Ryan Gosling opowiada o przyjmowaniu ciosów na planie

"Gray Man" Netfliksa to film akcji, który opowiada o historii ściganego płatnego zabójcy Sierra Six (Ryan Gosling). W pościg za nim wyrusza bezwzględny Lloyd Hansen (w tej roli Chris Evans), jednak uciekinierowi pomaga inna agentka (Ana de Armas). Film na podstawie serii książek Marka Greaney'a przenieśli na ekran bracia Anthony i Joe Russo (m.in. "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz", "Avengers: Koniec gry"). To najdroższa produkcja filmowa Netfliksa napakowana wręcz scenami pościgów, wybuchów i walk. Mówi się nawet o 200 milionach dolarów budżetu! Już dziś plotkuje się, że "Gray Man" to tylko początek serii, której twórcy mają ambicję zastąpienia filmów o Jamesie Bondzie. Byliśmy obecni na berlińskiej premierze filmu ("Gray Man" miał kinową premierę na tydzień przed wejściem na Netfliksa), gdzie rozmawialiśmy z gwiazdami produkcji: Ryanem Goslingiem, Aną de Armas i Regé-Jean Pagem.