Gwiazda "Klanu" straciła setki tysięcy zł. Nie potrafią jej pomóc nawet prawnicy

- Krótko mówiąc, mam akt notarialny na połowę istniejącego mieszkania, do którego zapewne przypisana jest wspólna część gruntu pod całym budynkiem. To już będzie 11 lat mojej walki. Staram się o podpisanie aktu notarialnego, o uzyskanie takiej promesy, zgody. Nikt nie kwestionuje faktu, że ja nieruchomość kupiłam. Przedstawiłam oczywiście dowody, bo przelałam pieniądze (...). Po prostu wtedy przelewem zapłaciłam pełną kwotę. Wyposażyłam to mieszkanie, otrzymałam klucze - mówi Plejadzie Łącz.