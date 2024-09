Gwiazda ma raka piersi. Zrezygnowała z chemioterapii

Elle Macpherson to australijska gwiazda modelingu i telewizji. Na koncie ma udział w kilku filmach, czyli np. w "Batman i Robin", "Lekcja przetrwania", "Miłość ma dwie twarze", ostatnią produkcją z jej udziałem jest serial "The Beautiful Life: TBL". W młodości spotykała się z Billym Joelem, który podobno o niej pisał w tekstach piosenek "This Night" czy "Uptown Girl". Macpherson wydaje właśnie książkę o swoim życiu, w której wyjawiła, że zdiagnozowano u niej raka piersi.