Gwiazda zaatakowana czekanem. Chodziło o zemstę

Wezwana na miejsce zdarzenia policja aresztowała napastnika pod zarzutem napaści i nielegalnego posiadania broni. Okazało się, że jest nim zawiedziony fan reżysera, który w ten sposób zemścił się za afront, jaki spotkał go kilka miesięcy wcześniej. Mężczyzna w czerwcu, w tym samym miejscu, miał paść na kolana przed samochodem Kitano i błagać o pomoc w dostaniu się do branży filmowej. Gwiazdor go wówczas zignorował.