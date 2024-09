Gwiazdy Netfliksa w Polsce. "Ja chcę tu wracać"

Wystartował nowy sezon "Emily w Paryżu", którego recenzję możecie przeczytać już w naszym serwisie. Dobrze nie jest. Co ciekawe, fani serialu szybko dostrzegą polski akcent w nowych odcinkach. W dziewiątym odcinku najnowszego sezonu bohaterka, grana przez Lily Collins, nie chce zdradzić, że jedzie na urlop do Rzymu, bo wie, że pracodawczyni będzie wówczas chciała, by zajęła się we Włoszech sprawami zawodowymi. Emily wymyśla na szybko, że planuje odwiedzić Polskę, a konkretnie Kraków.