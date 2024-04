Gwiazdy streamingu w nowej komedii. Krytycy już ocenili

Akcja filmu rozgrywa się we wczesnym średniowieczu w Wielkiej Brytanii. Wówczas to królowa Dagan zostaje obalona przez rewolucję, na której czele stoi Pokorna Joan. Władczyni staje się zbiegiem we własnym kraju oraz musi stawić czoła trudnościom i niebezpieczeństwom, wyruszając w podróż mającą na celu odzyskanie tronu. Całość utrzymana została w przekornym, komediowym duchu.