"Gwiezdne wojny". Kilkanaście filmów w planach. Tytuły i twórcy

Choć krytycy kręcą nosem, a część fanów nie jest specjalnie zachwycona, to zyski z "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" przekroczyły właśnie 1 mln dol. Nic dziwnego, że Disney pracuje nad kolejnymi filmami.

Decyzja Boba Igera podobno była podyktowana słabymi wynikami " Han Solo : Gwiezdne wojny – historie". Firma doszła do wniosku, że przeholowała z częstotliwością premier franczyzy . Co odbija się na jakości, przychodach i postrzeganiu cyklu.

No więc można to włożyć między bajki. Bo jak donosi serwis WeGotThisCovered, w Disneyu przez ostatnie miesiące "trochę" musiało się zmienić. Serwis pisze, że w przygotowaniu jest kilkanaście filmów rozgrywających się w świecie "Gwiezdnych wojen".

Po pierwsze na tapecie jest już podobno trylogia "Knights of the Old Republic", do której scenariusz (przynajmniej do 1. części) pisze Laeta Kalogridis (m.in. "Alita: Battle Angel").