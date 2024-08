Halle Berry walczy o dziecko w sądzie. Co zarzuca jej były?

Z drugiej strony Martinez w swoich dokumentach, również uzyskanych przez People, podnosi, że Berry nie daje mu wystarczająco czasu na przygotowanie się do sprawy i próbuje przeforsować szybkie rozstrzygnięcie, co miałoby go pozbawić prawa do obrony. Martinez stwierdza, że Berry, zarabiająca miliony dolarów, odmawia mu wsparcia w opłaceniu radców prawnych, jednocześnie dążąc do uzyskania wyłącznej opieki nad synem.