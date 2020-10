Halloween 2020. Najbardziej mrożące krew w żyłach horrory na Netfliksie i HBO GO

Halloween to idealny moment, by wieczorem zasiąść przed telewizorem czy laptopem i obejrzeć film, który zmrozi nam krew w żyłach. Najlepszy będzie taki, na którego będziemy zerkać przez palce, a po seansie będziemy bali się wyłączyć światło i zasnąć. W tym roku nie ma jednak co liczyć na horrory w telewizji. Największe stacje postawiły na programy rozrywkowe i komedie romantyczne. Ale od czego mamy Netfliksa i HBO GO? Obie platformy przygotowały się na halloweenowy najazd horroromaniaków i trzeba przyznać - jest w czym wybierać. Do dyspozycji mamy zarówno klasyki kina jak np. "Annabelle" czy "Obecność", jak i produkcje, które dopiero od niedawna nie pozwalają widzom w nocy zmrużyć oka. Zobaczcie sami!