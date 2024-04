Hannah Waddingham została zaczepiona seksistowsko przez fotografa. Zareagowała bez cenzury

Dziś Hannah Waddingham ma 49 lat i ciągle zdarza się jej słyszeć te same beznadziejne teksty. 14 kwietnia poprowadziła ceremonię Laurence Olivier Award, która jest świętem twórców brytyjskiego teatru. Przed wejściem do Royal Albert Hall jeden z fotografów krzyknął do niej: "Pokaż więcej nogi!".