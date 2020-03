"Harry Potter": magia nie pomogła ukryć tych wpadek. Operator klęczał na widoku

Seria filmów "Harry Potter" cieszy się niesłabnącą popularnością i zachwyca kolejne pokolenia widzów. Po 10 latach od premiery ostatniego fani znają je na pamięć, ale czy zauważyli wszystkie błędy i wpadki? Bo takich nie brakuje.

Osiem filmów, jedenaście lat, ponad miliard dolarów budżetu i prawie osiem miliardów dolarów przychodu ze sprzedaży biletów. Ekranizacje najsłynniejszego cyklu J.K. Rowling to popkulturowy fenomen i jedna z najpopularniejszych serii filmowych w dziejach. Ale nawet przy tak wielkim rozmachu, budżecie i armii specjalistów zajmujących się realizacją nie uniknięto wielu prostych błędów, które rzucają się w oczy nawet bez rzucania zaklęć wyostrzających wzrok.

"Harry Potter i Komnata tajemnic" również nie ustrzegł się błędów, choć niektóre wcale nie wynikały z nieuważnego montażu. Wystarczy wspomnieć o scenie pojedynku Draco vs Harry. Gdy Potter posyła Malfoya na deski, a rozjuszony profesor Snape łapie swojego pupila za fraki, na drugim planie pośród uczniów klęczy członek ekipy operatorskiej. Co ciekawe, w późniejszych wersjach (np. tej dostępnej na HBO GO) ten nieplanowany statysta został usunięty z kadru.