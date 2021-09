HBO GO usuwa filmy. Pozostało jeszcze tylko kilka dni [LISTA]

Pośród tytułów, które 30 września znikną z oferty HBO GO, znalazł się m.in. słynny "Zodiak" Davida Finchera. Jeden z najlepszych hollywoodzkich reżyserów w ostatnich latach nie miał szczęścia do kinowych produkcji. Kilka projektów, w których miał być reżyserem, upadło. W tym druga część "World War Z", która byłaby zapewne wielkim widowiskiem. Fincher od czasu premiery "Zaginionej dziewczyny" (2014) pracował jedynie przy serialu "Mindhunter" oraz produkcji Netfliksa "Mank". Ten ostatni tytuł przyniósł mu trzecią nominację do Oscara.