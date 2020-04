Heath Ledger przed laty odpuścił oscarową galę. Miał dość żartów o filmie, w którym grał

Jake Gyllenhaal , jego partner z hitowego filmu, przyznał, że Ledger nie mógł znieść żartów z produkcji i homoseksualizmu. - Pamiętam, że Akademia bardzo chciała, by żart z filmu pojawił się w monologu otwierającym galę. Heath od razu odmówił wzięcia udziału w całym zamieszaniu - powiedział w rozmowie z magazynem "Another Man".

Aktor dodał też, że bardzo cenił Ledgera za poważne podejście do takich spraw. Aktorowi mocno zależało na tym, by widzowie też poważnie odbierali film.

- Mnie to jakoś bardzo nie przeszkadzało, ale Legder wyraźnie dał wszystkim do zrozumienia, że nie życzy sobie żartów z "Tajemnicy Brokeback Mountain" i chciał, aby film był odebrany bardzo poważnie. To właśnie w nim uwielbiałem. Nigdy nie żartował z poważnych spraw. Powtarzał, że jest to historia niezwykłej miłości i nie powinno się z niej robić pośmiewiska - mówił.