Henry Cavill poważnie się zatruł na planie "Deadpool & Wolverine"

Znany z roli Wiedźmina aktor znowu znalazł się w centrum uwagi po swoim ekscytującym i nietypowym cameo w filmie "Deadpool & Wolverine". Teraz Shawn Levy, reżyser tego hitu, podzielił się z "The New York Times" kulisami przygotowań do tej sceny. Okazuje się, że Cavill, wcielając się w alternatywną wersję Wolverine'a, znanego jako "Cavillrine", nieświadomie poważnie naraził swoje zdrowie.