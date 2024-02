Henryk Gołębiewski jest na emeryturze, ale nie przestaje pracować. Zdradził, ile dostaje co miesiąc

- Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł. (...) Jednego miesiąca dorobię trochę więcej, kolejnego mniej i jakoś się to wszystko kręci. Mam dach nad głową, rachunki popłacone, do garnka też jest co włożyć - wyznał Gołębiewski.