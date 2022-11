Henryk Machalica zmarł 19 lat temu. Nie spełnił swojego największego marzenia

Prywatnie był zapalonym miłośnikiem koni i jazdy konnej. Sam marzył o własnym koniu, ale zdawał sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe. - Mnie całe dnie nie ma w domu, żona zostaje sama, musiałbym nająć kogoś, kto by się koniem opiekował, bo postawienie go w obcym boksie w cudzej stajni to żadna przyjemność. Sama obsługa konia wymaga ogromnej energii i siły fizycznej – opowiadał w jednym z wywiadów.