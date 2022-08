Piotr Machalica zmarł niespełna dwa lata temu. To była jego ostatnia rola

Piotr Machalica trafił do szpitala w grudniu 2020 r. Był w ciężkim stanie, więc wprowadzono go w śpiączkę farmakologiczną. Niestety, aktora chorego na COVID-19 nie udało się uratować. Zmarł 14 grudnia. Pozostawił kochającą go żonę, którą poślubił zaledwie kilka miesięcy wcześniej.