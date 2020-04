Hilary Heath nie żyje. Aktorka kultowych horrorów zmarła przez koronawirusa

Żałoba na Wyspach. W wieku 74 lat zmarła Hilary Heath. Aktorka, producentka i założycielka agencji aktorskiej. Przyczyną śmierci był COVID-19.

O śmierci Hilary Heath rozpisują się serwisy branżowe. Hilary Heath była bowiem ikoną brytyjskiego kina grozy. Smutną informację przekazał na Facebooku jej chrześniak Alex Williams.

Na przełomie lat 60. i 70. Heath zagrała w trzech horrorach słynnej wytwórni American International Pictures założonej przez Rogera Cormana.

Były to "Witchfinder General", "The Oblong Box" oraz "Cry of the Banshee". We wszystkich partnerowała ikonie kina grozy Vincentowi Price'owi.

Hilary Heath wystąpiła w bez mała 30 filmach, później z sukcesami zajęła się produkcją – m.in. pracowała przy "Nic doustnie", debiucie reżyserskim Gary'ego Oldmana.

Razem ze swoim mężem Duncanem Heathem prowadziła agencję artystyczną. Jej syn Daniel Heath jest kompozytorem i tworzy muzykę do filmów i seriali (m.in. "Czarownica", "Wielkie oczy" czy "Pięćdziesiąt twarzy Greya").

"The Economist" w artykule "How Covid-19 is changing funerals" ("Jak Covid-19 zmienia pochówki") przytacza przykład śmierci Hilary Heath do zilustrowania obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa.

Czytamy w nim, że córka aktorki Laura Foster chciała, aby matka została pochowana w czerwonej sukience w kwiaty. Tak się jednak nie stanie. Ciało Hilary Heath zostanie poddane kremacji, jak tylko jej córka zakończy kwarantannę. Oprócz niej na pogrzebie będzie obecny tylko pastor.