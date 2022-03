Skandal na Oscarach. Oglądały to miliony widzów

"Variety" na podstawie danych zebranych przez Nielsena podaje, że tegoroczne Oscary miały widownię liczącą 16,6 mln osób. To znacznie lepszy wynik od poprzedniej gali, którą obejrzało 10,5 mln osób, co było rekordowo złym wynikiem. Chociaż różnica pomiędzy rokiem 2021 a 2022 jest imponująca, to wciąż drugi najgorszy wynik oglądalności w historii Oscarów.