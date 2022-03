Żenada i mordobicie. Gwiazdy miały okazję zrobić coś dobrego

- Nie ma lepszej rzeczy, którą może zrobić Akademia, jak dać prezydentowi Zełeńskiemu szansę, by do nas przemówił. Z tego, co rozumiem, podjęto decyzję, by tego nie robić - mówił w słynnym już wywiadzie dla CNN Sean Penn. - Nie mówię, że prezydent chciał czy nie chciał się wypowiadać podczas gali. Jeśli to Akademia podjęła taką decyzję, jeśli to prezenterzy zdecydowali o tym, by nie oddać głosu przywódcom Ukrainy, którzy dziś przyjmują za nas kule i są bombardowani wraz z ukraińskimi dziećmi, które próbują chronić, to sądzę, że każdy myślący człowiek przyzna, że decyzja ta była najbardziej nieprzyzwoitą w historii całego Hollywood. Mam nadzieję, że to się nie stanie - punktował na kilkanaście godzin przed Oscarami.