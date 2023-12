Hit roku nadal hula w kinach. Wkrótce trafi do streamingu

Dzieło miało swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w maju tego roku. Na rodzime ekrany dotarło dopiero pięć miesięcy później. W weekend otwarcia, tj. 20–22 października, obejrzało go ok. 70 tys. osób. Film zniknął z rankingu 10 najchętniej oglądanych filmów aktualizowanego co tydzień przez serwis Box Office Raport po weekendzie 10–12 listopada, osiągając wówczas łączny wynik 285 tys. widzów. W kolejnym tygodniu przytoczono orientacyjne dane UIP (United International Pictures), zgodnie z którymi najnowszą produkcję Scorsese w Polsce obejrzało ponad 300 tys. osób. A niedługo będzie to możliwe także i za pośrednictwem streamingu.