Przebój w polskich kinach. "Arcydzieło za 200 mln dolarów rzuca na kolana"

Krytycy w Stanach są oczywiście zachwyceni filmem Martina Scorsese. Za oceanem zawsze doceniają produkcje, które rozliczają się z trudną historią Ameryki. "To filmowe arcydzieło za 200 mln dolarów rzuca na kolana. Dopracowany pod każdym szczegółem, perfekcyjny. Od początku do końca ‘Czas krwawego księżyca’ to genialne kino: mroczne, poruszające, efektowne i mocne. Zdecydowanie warte obejrzenia" – napisał redaktor "Decidera".