Gwiazdor w żałobie. "Mój aniele. Spoczywaj w pokoju"

W niedzielę na Instagramie Marka Wahlbergapojawiła się przykra informacja. 49-letni aktor, producent i były piosenkarz zamieścił wpis, w którym pożegnał swoją zmarłą mamę Almę. "Mój aniele. Spoczywaj w pokoju" - napisał. Nieco bardziej wylewny okazał się jego brat Donnie Wahlberg, który pierwsze kroki w show-biznesie zaczynał w boysbandzie New Kids on the Block.