Hollywoodzki twardziel wspomina swojego ojca. Poruszające słowa

Z ringu na plan

Dwayne Johnson to amerykański aktor i wrestler pochodzenia samoańskiego. Wielokrotny mistrz świata we wrestlingu. Po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę rolą w filmie "Mumia powraca", a już główna rola w "Królu Skorpionie" pobiła rekordy oglądalności. Dziś specjalizuje się w akcyjniakach, scenach bójek i pościgów. Kasuje kilkumilionowe gaże i przyciąga do kin sporą widownię. Jego najgłośniejsze filmy to seria "Szybcy i wściekli" (10. część można zobaczyć na SkyShowtime i Prime Video) czy "Jumanjii".