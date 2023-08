Hulk Hogan rzucił alkohol. Tłumaczy, co się z nim działo

Hulk wyznał też, że około 5-6 lat temu zmagał się z potężnym bólem do tego stopnia, że nie był w stanie normalnie funkcjonować. Było to pokłosie 10 operacji kręgosłupa i kilku innych zabiegów chirurgicznych, w tym rekonstrukcji twarzy, kolana, operacji biodra czy ramienia. Lekarze przepisywali Hoganowi kolejne środki przeciwbólowe, których przez jakiś czas faktycznie potrzebował, ale po jakimś czasie zaczęło się to wymykać spod kontroli. - Gdy dochodziłem do siebie po dziesiątej operacji kręgosłupa, farmaceuta dzwonił i mówił, że moja recepta jest już do zrealizowania, a ja gnałem do apteki jak pies, który ściga kość - powiedział wrestler.