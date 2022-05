Jego los jest przesądzony. Kolejny bohater dokona coming outu

W wywiadzie dla "The Guardian" Tom Hiddleston, aktor wcielający się w Lokiego, powiedział: "Najważniejszym zadaniem było zachowanie integralności postaci w kontekście kinowych produkcji. Chcieliśmy mieć pewność, że robiąc coś nowego, nie stracimy tych elementów, dzięki którym widzowie pokochali tę postać. Mam też nadzieję, że Loki, który ujawnił swą biseksualność, ma teraz większe znacznie. To był mały krok, ale będziemy podążać w tym kierunku. To ważne dla nas wszystkich".