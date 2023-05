"Ile można? Czas to zakończyć". Krytycy mają już dość "Szybkich i wściekłych". A widzowie?

Recenzenci już od dawna zwracali uwagę, że samochodowa seria znalazła się w miejscu, w którym jedynym rozdanym posunięciem byłby "siedmiomilowy" krok do tyłu. Jednak hollywoodzcy producenci takich rozwiązań nie uznają. O czym świadczy chociażby opinia krytyka magazynu "Rolling Stone": "'Fast X' to najbardziej absurdalna pozycja w tej niekończącej się serii, a to wiele mówi, biorąc pod uwagę, że w poprzedniej części bohaterowie wybrali się w podróż w kosmos".