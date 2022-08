Ilona Łepkowska o aktorstwie Wieniawy i Rozenek. Tak wyglądają kulisy show-biznesu

- Patrzy się na tzw. klikalność konkretnych nazwisk i na tej podstawie dokonuje się wyborów obsadowych. Efekt tego jest taki, że oglądamy ciągle te same osoby - powiedziała "królowa polskich seriali". - Pamiętam, że gdy szukano aktorki, która zagra młodą Jadwigę, żonę Władysława Jagiełły, pojawił się pomysł, żeby była to Julia Wieniawa. Gdy to usłyszałam, zmroziło mnie. Przecież ona nie pasowała do tej roli! Nikt się nie zastanowił nad tym, czy ona się do tego nadaje i czy sprosta temu zadaniu. Chodziło tylko o to, by wykorzystać jej gigantyczną popularność - podsumowała.