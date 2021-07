Imponująca frekwencja w kinach. Jest dużo lepiej niż przed pandemią

Można powiedzieć, że rynek kinowy bardzo szybko powrócił do poziomu sprzed pandemii. Ale nie jest to do końca prawda, ponieważ w czerwcu 2021 roku frekwencja w kinach była znacznie wyższa niż w analogicznym miesiącu przed dwoma laty, czyli w okresie, w którym nikt (a może prawie nikt) na świecie nie słyszał jeszcze o koronawirusie.