Jacek Bromski wspomina ostatni film Emiliana Kamińskiego. "Miał świadomość, że może nie zdążyć"

Reżyser w rozmowie z Plejadą wspomina ostatnie momenty pracy z Kamińskim: - Wiedziałem, że jest chory, ale nie sądziłem, że aż tak. Dopiero gdy odwołał zdjęcia i poszedł do szpitala, zacząłem zastanawiać się nad tym. Miałem jednak nadzieję, że to się dobrze skończy. Już od kilku lat chorował, teraz miał nawrót choroby, który kosztował go życie.