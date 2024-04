Jak cieszyć się filmami i oszczędzać pieniądze? Zapanuj nad subskrypcjami

Według badania wykonanego przez panel badawczy Ariadna na zlecenie ING Banku Śląskiego blisko połowa Polaków korzysta z subskrypcji. Polacy są najczęściej użytkownikami od 2 do 3 subskrypcji i wydają na nie przeciętnie do 150 zł miesięcznie. Niezależnie od grupy wiekowej największą popularnością cieszą się serwisy filmowe, które oferują dostęp do pokaźnych bibliotek seriali i kinowych hitów. W rozrywce łatwo się zatracić, dlatego często dochodzi do sytuacji, kiedy użytkownicy płacą za coś, czego nie używają, bo na przykład zapominają, że mają konto na danej platformie.