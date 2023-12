Jan Frycz o Kościele: "nie poradził sobie z wywalczoną wolnością"

W przypadku Jana Frycza, w zapanowaniu nad słabościami pomagała wspomniana terapia i wsparcie bliskich. Wiarę, która dawniej pełniła w życiu aktora ważną rolę, porzucił już jakiś czas temu, choć jak zauważa aktor, Kościół od dawna robi wiele, by odsunąć od siebie wiernych. Jego najmocniej zraziło upolitycznienie Kościoła. Frycz we wspomnianym wywiadzie z lipca tego roku tak gorzko podsumował to, co dzieje się we wspólnocie.