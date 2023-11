Rodzina się o niego martwi. "Nie chcę zdechnąć z powodu alkoholizmu"

W najnowszym wywiadzie Adam Ferency wrócił pamięcią do tamtej sytuacji. - Dla mnie to się skończyło, kiedy odebrałem samochód ze Świdnicy, zostawiłem go tam, bo z oczywistych powodów nie byłem w stanie prowadzić. To okropne, co zrobiłem. Na pewno część osób myślała, że z Ferencym będą problemy, że przyjedzie na plan pijany, spóźniony, że nie nauczy się tekstu. Mówię do lustra: jestem alkoholikiem, który w wieku 72 lat ciągle pracuje - wyznał.