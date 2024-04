Jego Oscar przeszedł do historii. Wiadomo, dlaczego zmarł

Louis Gossett Jr. zmarł pod koniec marca. Jaka jest przyczyna jego śmierci?

Na ujawnienie przyczyny śmierci aktora musieliśmy czekać kilka tygodni. Jak informuje serwis TMZ, wygląda na to, że powodem była przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), która skutkuje m.in. sporymi trudnościami z oddychaniem. Według statystyk jest to jedno z najczęstszych schorzeń prowadzących do zgonu. W dokumentach medycznych wskazano również na inne problemy zdrowotne Gossetta Jra: niewydolność serca i migotanie przedsionków.