Louis Gossett nie żyje. Jego Oscar przeszedł do historii

Louis Gossett urodził się w 1936 r. na Brooklynie. Będąc dzieckiem, miał ściśle określoną ścieżkę, którą chciał podążać. Jego marzeniem była kariera sportowa. Świetnie radził sobie na boisku do koszykówki. Jednak gdy jako nastolatek nabawił się kontuzji, plany legły w gruzach. Wówczas postawił na aktorstwo, którym również się pasjonował. Pierwszy debiut na scenie zaliczył w wieku 17 lat. Wystąpił wówczas w szkolnym przedstawieniu "You Can’t Take It with You".