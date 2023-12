Jego przyjaźń z Meryl Streep twa od lat. "Nalewała mi wódkę"

Po powrocie do Polski kontakt dwójki urwał się. W 1980 r. filmowy Kmicic udał się do USA ponownie, by reprezentować na Oscarów dwa rywalizujące ze sobą o statuetkę tytuły: "Blaszany bębenek" oraz "Panny z Wilka". Na miejscu zadzwoniła do niego Elżbieta Czyżewska, informując, że na gali ponownie zobaczy dziewczynę, którą miał okazję poznać pięć lat wcześniej.