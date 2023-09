"Hańba". Daniel Olbrychski komentuje TVP

"To, co wykonują obecne władze, jest świadomym niszczeniem demokracji w Polsce. To jest zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu" - stwierdził wprost Olbrychski, którego wyraźnie niepokoi wizja trzeciej kadencji PiS. Jednocześnie 78-letni artysta z wyrzutem wytknął opozycji, że nawet w obliczu takiego zagrożenia, jakim są dalsze rządy prawicowego obozu, oddalającego nas od zachodnich, demokratycznych standardów, nie potrafiła się zjednoczyć i utworzyć jednej listy.