Jenna Ortega jako Batgirl. Fanowski zwiastun stał się hitem sieci

W kolejnych latach kinowa "Batgirl" miała cały czas pod górkę. Wytwórnia Warner Bros. mianowała Chistinę Hodson (scenarzystka "Ptaków Nocy", i "The Flash") na nową reżyserkę, ale trzy lata później duet Adil El Arbi i Bilall Fallah dołączyli do projektu jako "współreżyserzy". Tytułową rolę zagrała Leslie Grace, co zostało ujawnione w 2021 r. Ale w kolejnym roku film nakręcony za 90 mln dol. trafił do kosza.