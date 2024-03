Widzowie wreszcie zobaczą "Miasteczko Salem". Ekranizacja Stephena Kinga trafi na HBO Max

"Miasteczko Salem" to jeden z wielu filmów, które padły ofiarą wokółpandemicznego zamieszania. Dystrybutorzy przesuwali datę kinowej premiery, obawiając się, że nigdy nie jest właściwy moment na wejście z "Miasteczkiem" na ekrany. Nie dość, że horrory często okazują się finansową klapą (choć czasem potrafią zaskoczyć), to jeszcze kolejne lockdowny i niepewna sytuacja na rynku nie zachęcała do promowania ryzykownych tytułów. Film odłożono na symboliczną półkę. Gdy już zdecydowano, że premiera nastąpi w 2023 roku, rozpoczął się strajk w Hollywood.