Jennifer Aniston przegrała małżeństwo z "tą trzecią". Zarzucano jej, że nie chciała "dać mężowi dzieci"

- Pamiętam, jak w liceum grałam w sztuce Czechowa. To nie wychodziło śmiesznie, a ja się do tego przymuszałam. Mój nauczyciel powiedział: "Dlaczego nie chcesz być zabawna, masz to w sobie?". A ja na to: "Jak śmiesz? Jestem aktorką dramatyczną!". Okazało się, że to właśnie uratowało mi życie, komedia - wspominała w "Allure".