Jeremy Renner miał koszmarny wypadek. Rodzina zdradziła, co się stało

Jeremy Renner miał wypadek i jest w ciężkim stanie. Potwierdziła to rodzina 51-letniego aktora znanego np. z serii "Avengers" czy filmu "Dziedzictwo Bourne’a". Gwiazdor miał stracić dużo krwi i przejść operację (oraz czekać na kolejną). Wszystko przez zdarzenie, do którego doszło w sylwestra, gdy teren, na którym znajduje się posiadłość Jeremy'ego (Mount Rose, Tahoe, Nevada, USA), został zasypany śniegiem. Pogorszenie pogody oznaczało, że w ruch pójdą nie tylko łopaty do odśnieżania, ale też pojazdy przygotowane do tej ciężkiej pracy. Pech chciał, że jeden z nich przejechał po nodze aktora. Obrażenia okazały się bardzo poważne.