Jerzy Gruza spędził ostatnie dni w domu opieki

Jerzy Gruza zmarł w nocy z 15 na 16 lutego. Miał 87 lat. Pod koniec listopada ubiegłego roku artysta trafił do szpitala na OIOM. Jak się okazało, miał wypadek – spadł ze schodów. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło kilka dni przed premierą jego najnowszego filmu. W trakcie hospitalizacji okazało się, że ma poważne problemy ze zdrowiem.

Willa Harmonia to luksusowy dom opieki, który oferuje całodobową opiekę pielęgnacyjno-lekarską. Cena miesięcznego pobytu w nim to minimum 4200 zł. Sosna-Sarno podzieliła się też wspomnieniem o reżyserze:

- To był wspaniały człowiek! Przede wszystkim bardzo inteligentny, nie dało się z nim nudzić. Interesował się wszystkim, co się działo na świecie. Nie był starcem, zresztą zawsze o sobie mówił, że on nie jest stary, że może inni są, ale on nie! Miał ogromną chęć do życia.