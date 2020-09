Jesienne premiery od CANAL+

Wrześniowe premiery dla każdego

Chandra? Zły dzień w pracy? Potrzebujesz dobrej komedii, która pozwoli ci zapomnieć o codziennych problemach. Odpowiedni będą "Swingersi” – film pełny śmiesznych dialogów, ciekawych historii i niebanalnych postaci. W głównych rolach zobaczymy m.in. Ilonę Ostrowską, Joannę Liszowską, Barbarę Kurdej-Szatan, Michała Koterskiego, Krzysztofa Czeczota, Antoniego Królikowskiego i Tomasza Oświecińskiego. Ich bohaterowie to młodzi ludzie znudzeni rutyną w związkach. Seks kojarzy się im wyłącznie z nudnym obowiązkiem. By to zmienić, trzy pary postanawiają spotkać się i nieco uatrakcyjnić swoje erotyczne życie. Czy im się uda? Czy na nowo rozpalą żar w swoich związkach? Przekonajcie się!

Z kolei widzom o mocnych nerwach polecamy "Zatokę zaginionych”. Trzymający w napięciu film, na którym na pewno nie będziesz się nudzić. Will i Rosalind to z pozoru szczęśliwe małżeństwo. Pewnego dnia dochodzi do tragedii. Znika Rosalind i jej syn. Poszukiwania nie przynoszą efektów. Will się jednak nie podaje i trafia na ślad swoich bliskich w niewielkiej wiosce we Francji. Po przybyciu na miejsce okazuje się, że jego syn nie żyje. Kto zabił chłopca? Jaką tajemnicę skrywa Rosalind? Emocje podczas oglądania gwarantowane!