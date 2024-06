Jesse Plemons chudnie i tyje. Jego ostatnia metamorfoza spowodowała pewne podejrzenia

Niektórzy widzowie jednak mieli trudności w śledzeniu jego kariery, bo... nie mogli go rozpoznać! Na przestrzeni 20 lat Plemons chudł i tył po kilkadziesiąt kilogramów, czy to do roli, czy to dla zdrowia. Zobaczcie, jak wygląda dziś i jak tłumaczy ostatnią metamorfozę. Widzowie, fani, internauci pytają wprost: czy to Ozempic?