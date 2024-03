Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Czy "Civil War" jest filmem proroczym?

Demokracja nie jest dana na zawsze

- Pisałem scenariusz cztery lata temu, tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach. Sytuacja była bardzo podobna do dzisiejszej, pojawiały się te same rozmowy, analogiczne argumenty. Często słyszę, że moje filmy są prorocze, co mnie zawsze bardzo zawstydza, ale przede wszystkim dziwi. Bo przecież nie poruszam jakiś tajnych, ukrytych przed ludźmi tematów, to są wszystko sprawy, które każdy może zobaczyć, jeśli chce się uważnie przyjrzeć światu - mówił reżyser.