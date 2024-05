Jesse Plemons nigdy nie wyglądał lepiej. 36-letni aktor ostatnio mocno się zmienił

Jessie Plemons i Kirsten Dunst kilka dni temu razem przechadzali się po czerwonym dywanie podczas festiwalu filmowego w Cannes. Uwagę przyciągała czarna, elegancka suknia 42-letniej aktorki, ale to widok jej męża dla wielu fanów kina był bardziej zaskakujący. Dunst przyzwyczaiła nas do tego, że podczas oficjalnych wyjść prezentuje się nienagannie. Za to Plemons zazwyczaj robił odwrotne wrażenie. Gwiazdor wydawał się nie przywiązywać wielkiej wagi do wyglądu, a jego stylizacje bywały niechlujne.