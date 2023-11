Jest aż tak beznadziejny? Nakręcili film i wyrzucili do śmierci

Powód tej decyzji również budził kontrowersje. Chodziło o to, by móc odpisać od podatku koszt produkcji filmów w ubiegłym roku kalendarzowym. "Batgirl" oraz "Scoob! Holiday Haunt." miały trafić na platformę HBO Max w ostatnim kwartale 2022 roku, co oznaczało, że będzie można je odpisać w późniejszym terminie. Księgowość może rozliczyć koszty dopiero po premierze filmu lub gdy projekt zostanie skasowany. Prezes Warner Bros. Discovery sięgnął po to drugie rozwiązanie.